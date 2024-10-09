وجوه جديدة في منتخب إنجلترا



لندن (د ب أ)



استدعى لي كارسلي، المدير الفني المؤقت للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، «الثنائي» كورتيس جونز وتينو ليفرامينتو، لقائمة المنتخب التي ستخوض مباراتين في دوري أمم أوروبا.

ويستضيف المنتخب الإنجليزي، وصيف «يورو 2024»، المنتخب اليوناني، متصدر المجموعة الثانية بالمستوى الثاني، على ملعب ويمبلي مساء الخميس، قبل أن يسافر إلى هلسنكي، لمواجهة فنلندا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن كارسلي فقد جهود كوبي ماينو ومورجان جيبس-وايت وإزري كونساـ من القائمة الأولية، بعدما تعرض الثلاثي للإصابة خلال مباريات عطلة نهاية الأسبوع، وقرر في البداية عدم إجراء أي إضافات.

ولكن، قام كارسلي باستدعاء جونز وليفرامينتو، اللذين لم يسبق لهما المشاركة مع المنتخب الأول، من منتخب تحت 21 عاماً عشية مواجهة المنتخب اليوناني.

وكان جونز جزءاً من الفريق الذي قاده كارسلي للتتويج بلقب بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً، وكان جزءاً من المنتخب الأول لأول مرة قبل بطولة أمم أوروبا «يورو 2024». وكان ليفرامنتو، مدافع نيوكاسل، واحداً من أربعة لاعبين تم اختيارهم للمرة الأولى مع المنتخب الأول في روزنامة المباريات الدولية في سبتمبر الماضي، وهو الوحيد من بين الرباعي الذي لم يخض مباراته الأولى في المباراتين اللتين فاز بهما المنتخب الإنجليزي على إيرلندا وفنلندا بنتيجة واحدة 2 - صفر.

وارتفع عدد اللاعبين في قائمة المنتخب الإنجليزي حالياً إلى 23 لاعباً، ولكن هناك شكوكاً حول مشاركة هاري كين وجك جريليش في مباراة اليونان.

واضطر كين، قائد المنتخب الإنجليزي، للخروج من المباراة التي تعادل فيها بايرن ميونيخ مع آينتراخت فرانكفورت 3-3 يوم الأحد الماضي، بعدما حصل على علاج في منطقة الفخذ الأيمن.

وكان المهاجم الإنجليزي الذي خاض 100 مباراة دولية عبر اختبار الجهاز الطبي للمنتخب الإنجليزي، ولكنه قضى يومين في القيام ببرنامج خاص بدلاً من المشاركة في المران الجماعي.

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن جناح مانشستر سيتي جريليش، لم يشارك في المران كإجراء احترازي، بعدما تعرض لكدمة بسيطة.