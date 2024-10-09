كلينيست يترقب الظهور الأول مع ألمانيا



برلين (د ب أ)



يعتقد تيم كلينيست، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ، أن لديه فرصة جيدة للمشاركة للمرة الأولى مع منتخب ألمانيا «الماكينات»، حينما يواجه مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بالجولة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الجمعة.

وتقرر استدعاء كلينيست لقائمة المنتخب الألماني للمرة الأولى، ليعوض غياب المهاجم نيكلاس فولكروج، الذي اُسْتُبْعِد بسبب الإصابة.

وقال كلينيست «التوقعات كبيرة بالطبع، العودة إلى البلاد بقميص المنتخب الوطني ستكون رائعة للغاية بالنسبة لي، فيما يتعلق بحظوظي في اللعب؟ أعتقد أنها عالية نسبياً، بصفتي لاعباً هجومياً، يكون الأمر دائماً أسهل بعض الشيء».

وانتقل كلينيست إلى جلادباخ قادماً من هايدنهايم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث سجل 3 أهداف في 6 مباريات بالدوري الألماني حتى الآن.

وقال كلينيست إنه شرف أن يُخْتَار ضمن تشكيلة منتخب ألمانيا، لكنه اعترف بأنه فاتته المكالمتان الأوليتان من يوليان ناجلسمان، مدرب الفريق، لأنه كان في متجر لمواد البناء عندما رن هاتفه.

ويتصدر المنتخب الألماني ترتيب المجموعة الثالثة بالقسم الأول من مرحلة المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب هولندا، الذي يلتقي معه بألمانيا في الجولة الرابعة للمجموعة يوم الاثنين المقبل.