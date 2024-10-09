الزعابي يحرز فضية العالم للقوة البدنية



أبوظبي (الاتحاد)



أحرز فيصل الزعابي الميدالية الفضية في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة في جنوب أفريقيا لفئة «الماستر وان»، وذلك في وزن 95 كجم لـ «البنش بريس»، وهي الميدالية الرابعة على مستوى بطولات العالم التي يحققها الزعابي، بعدما سبق له الفوز بذهبية وفضيتين.

وما يضاعف من قيمة إنجاز الزعابي، أنه إضافة لكونه لاعباً في منتخب اللياقة البدنية، فهو عضو في مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس لجنة الحكام، ومشرف على رياضة القوة البدنية.

ووصف محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، إنجاز الزعابي بأنه يترجم المكانة التي وصلت إليها رياضة القوة البدنية في الدولة، انطلاقاً من نوعية هذه المشاركات والنتائج، حيث تعتبر واحدة من أقوى البطولات العالمية.

وثمَّن الزعابي دعم الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مؤكداً أن ذلك أسهم بشكل مباشر في الفوز بالميدالية، وأنه يستثمر ذلك للتفوق في بطولات دولية مقبلة.