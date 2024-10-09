نوبل يحمي عرين ألمانيا أمام البوسنة



برلين (د ب أ)

يستعد ألكسندر نوبل حارس شتوتجارت لظهوره الدولي الأول بقميص منتخب ألمانيا، عندما سيشارك أساسياً في مباراة البوسنة ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل.

وقال نوبل في تصريحات بثتها قناة «آر تي إل» الألمانية «أتطلع بشدة إلى المباراة، لقد أخبرت أبي وأمي أنني سأشارك أساسياً».

وتم اختيار مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة حارساً لمرمى ألمانيا الأول، بعد اعتزال مانويل نوير، عقب بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، ولكن تير شتيجن تعرض لإصابة قوية في الركبة مع ناديه الإسباني، ولم يشارك خلال مباريات أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يحرس أوليفر بومان مرمى ألمانيا أمام هولندا يوم الاثنين المقبل، وستكون مباراته الدولية الأولى أيضاً.