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الرياضة

دبي تستضيف «عمومية» الاتحاد العربي للرياضة الجامعية

دبي تستضيف «عمومية» الاتحاد العربي للرياضة الجامعية
10 أكتوبر 2024 00:58

دبي (وام)

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تستضيف دبي، اليوم، الاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، بمشاركة 15 دولة، وبحضور عدد كبير من رؤساء الاتحادات العربية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة مجموعة من القضايا والملفات التي تهم الرياضة الجامعية العربية وسبل تطويرها، وتشجيع الدول الأعضاء على المشاركة في فعاليات، ومسابقات وبطولات ودورات الاتحاد.
وأوضح الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، أن استضافة الإمارات لهذا الاجتماع تجسد الدور الذي توليه لتنمية وتطوير الرياضة الجامعية، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة ليس فقط على الصعيد العربي، بل أيضاً على الصعيد الآسيوي.

الاتحاد العربي للرياضة الجامعية
الرياضة الجامعية
دبي
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