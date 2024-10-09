«أبوظبي جراند سلام» للجودو تكشف عن تحدياتها اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تُجرى في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، قرعة «النسخة 15»، لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، وذلك عبر تقنية الفيديو، وفق المعايير الدولية.

تقام البطولة بصالة «مبادلة أرينا»، في مدينة زايد الرياضية، من 11 إلى 13 أكتوبر الحالي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو الترتيبات كافة لإنجاح البطولة التي تشهد مشاركة أكبر المنتخبات، حسب التصنيف العالمي، والتي تفوقت في أولمبياد «باريس 2024»، وفي مقدمتها منتخب اليابان حامل لقب بطولة العالم وأولمبياد باريس، بجانب أذربيجان وصيف الأولمبياد، وفرنسا حامل برونزية الأولمبياد، وجورجيا صاحب البرونزية.

وينطلق الدور التمهيدي صباح غدٍ بمنافسات الوزن الخفيف، على ضوء قرعة البطولة، والتي تشمل منافسات تحت 48، و52، و57 كجم للسيدات و60، و66 كجم للرجال، وتليها في اليوم الثاني منافسات وزن «الخفيف المتوسط» تحت 63، و70 كجم للسيدات، و73 و81 كجم للرجال، ويشهد يوم الأحد «الختامي» منافسات الوزن الثقيل، تحت وفوق 78 كجم للسيدات، وتحت وفوق وزن 90 كجم، وتحت وفوق وزن 100 كجم، على أن تشهد الفترة المسائية، خلال الأيام الثلاثة مراسم التتويج للفائزين.

وتواصل العمل، خلال الساعات الماضية، لتجهيز صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بإشراف ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، مدير البطولة، وسلطان الكتبي، عضو اللجنة المنظمة، ومنصور محمد المسؤول التقني، واللاعب المخضرم خليفة سالم القبيسي المكلف من الاتحاد الدولي، بالإشراف التنظيمي والإداري على بطولات أبوظبي جراند سلام الكبرى، إلى جانب الكادر التنفيذي للاتحاد ويضم جاسر جمال، ومحمد شفيل، وخالد نعيم، ومحمود سامي، وأبو حسين.

وأصبحت الصالة جاهزة لاستقبال الحدث الكبير، وفق مواصفات اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، وإعداد المدرجات لاستقبال الجماهير لمتابعة مباريات البطولة بالمجان، بجانب تجهيز مكان كبار الضيوف واللجنة الفنية والحكام ووسائل الإعلام ومنصة التتويج وأعلام الدول، وتجهيز قسم فحص المنشطات الذي يشرف عليه الكادر الطبي الوطني المختص، بجانب ممثلي الاتحاد الدولي للجودو.