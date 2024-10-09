العبدولي: «ثنائي النواخذة» تجربة مفيدة ورافد قوي للفريق الأول

أبوظبي (الاتحاد)‬‬‬‬

فرض دبا أفضليته في صدارة دوري الدرجتين الأولى والثالثة، على التوالي، برصيد 6 نقاط من فوزين في دوري «الأولى»، و9 نقاط من ثلاث مباريات في دوري «الثالثة»، إضافة إلى نجاح «النواخذة» في حجز مقعده في الدور الأول لبطولة كأس رئيس الدولة في مواجهة بني ياس، بعد التفوق في ثلاث مباريات أمام فرق جلف أف سي، مصفوت، والحمرية في التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى.

وتضم قائمة الفريق الأول لنادي دبا 51 لاعباً في الموسم الحالي 2024- 2025، يشاركون مع «النواخذة» في دوري «الأولى» ودوري «الثالثة» على التوالي، في تجربة هي الأولى من نوعها للنادي، بهدف توفير رافد قوي للفريق الأول في «دوري الهواة»، والطامح إلى العودة السريعة لمسابقات المحترفين في الموسم المقبل 2025-2026.

ويقود فريقا دبا، الثنائي المواطن عبدالله مسفر في دوري الأولى، ومحمد الخديم في «دوري الثالثة»، حيث حقق الفريقان الفوز في 8 مباريات من دون خسارة.

وأشاد جمعة العبدولي، مدير فريق دبا بالتجربة الجديدة من نوعها، والتي توفر رافداً قوياً للفريق الأول، وأوضح: «سعينا للاستفادة من وجود فريق ثانٍ يشارك في منافسة دوري الثالثة، يوفر الجاهزية المطلوبة لأكبر عدد من العناصر التي تخدم حظوظ الفريق في دوري الدرجة الأولى».

وأضاف: «لا نهدف للمنافسة على اللقب في دوري الثالثة، على الرغم من النتائج الإيجابية للفريق وتصدره المنافسة بالعلامة الكاملة، ونهدف إلى الاستفادة من مشاركة اللاعبين في مباريات تنافسية تحافظ على الجاهزية البدنية والفنية».

ولفت العبدولي إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على التجربة بشكل كامل، متوقعاً الأفضل في الجولات المقبلة لفريقي «النواخذة».

وتتيح لائحة القيد والتسجيل للأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد، قيد 20 لاعباً من فئة المواطنين والمواليد، إضافة 6 مقيمين و4 أجانب في «دوري الأولى»، مقابل 30 لاعباً «دون تحديد الفئات» للفرق المشاركة في «دوري الدرجة الثالثة».

وتضم القائمة الحالي لفريقي دبا في «دوري الأولى والثالثة»، 51 لاعباً من بينهم 33 لاعباً من فئة «المواطنين ومواليد الدولة»، إضافة إلى 14 لاعباً في فئة «المقيمين»، و4 لاعبين في فئة «الأجانب».