العثور على «لاعب دولي» متوفياً في مسبح منزله

أثينا (أ ف ب)



عُثر على الظهير الأيمن اليوناني الدولي، جورج بالدوك، لاعب باناثيايكوس، متوفياً في مسبح منزله، وفقاً لما أعلنت وكالة الأنباء اليونانية «آنا».

وأوضحت الوكالة أن نجم شيفيلد يونايتد الإنجليزي السابق البالغ 31 عاماً، كان في منزله في ضاحية جليفاذا في جنوب أثينا.

ولم تتوفر تفاصيل إضافية أخرى على الفور حول ظروف وفاته.

وُلد بالدوك في باكنجهام، وهو يُعد أحد أبرز لاعبي شيفيلد، حيث خاض معه 219 مباراة، ضمن مختلف المسابقات، مسجلاً 6 أهداف وصانعاً 16 تمريرة حاسمة.

انتقل إلى باناثيايكوس في مايو الماضي بعقد يمتد حتى 2027.

وينحدر اللاعب من أصل يوناني من جهة والده، وانضم إلى المنتخب عام 2022، ولعب بقميصه 12 مباراة، آخرها في تصفيات كأس العالم أمام جورجيا في مارس الماضي.