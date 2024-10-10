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الرياضة

كين.. «إصابة واضحة»

كين.. «إصابة واضحة»
10 أكتوبر 2024 07:39

لندن (د ب أ) 


يغيب هاري كين قائد منتخب إنجلترا عن مواجهة اليونان في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، الخميس، بسبب الإصابة.

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وانضم المهاجم الإنجليزي لمعسكر منتخب بلاده يوم الاثنين، وهو يتعافى من إصابة واضحة في الساق، وذلك بعد استبداله في الشوط الثاني من تعادل فريقه بايرن ميونيخ مع آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-3، يوم الأحد الماضي.
وقال لي كرسلي مدرب منتخب إنجلترا المؤقت «لن نجازف، لأن كين يعاني من كدمة»، مضيفاً أن جون ستونز سيرتدي شارة قيادة الفريق. 
وأضاف كارسلي أن كين لا يزال بإمكانه الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة اليونان، لكنه لن يشارك أساسياً، وأنه يتمنى أن يكون جاهزاً لمواجهة فنلندا يوم الأحد المقبل.  
وبدأ منتخب إنجلترا مشواره في دوري الأمم بفوزين على أيرلندا وفنلندا في أول جولتين.

دوري أمم أوروبا
إنجلترا
هاري كين
بايرن ميونيخ
اليونان
فنلندا
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