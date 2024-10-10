الإمارات تحصد ذهبية وبرونزية في «عربية البلياردو»

الرياض (وام)



فاز محمود شريف لاعب منتخب البلياردو، بأول ميدالية ذهبية لمنتخبنا في منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، للعموم والناشئين، المقامة منافساتها حالياً في الرياض.

ويشارك منتخب الإمارات للبلياردو والسنوكر بـ10 لاعبين من بين 200 لاعب ولاعب يشاركون في البطولة يمثلون 13 دولة عربية، والتي تستمر منافساتها إلى 17 أكتوبر الجاري.

ونجح شريف في حصد الذهبية، بعد الفوز في نهائي فردي 9 كرات للبلياردو على البحريني حسين مروم 11-6.

وأضاف سالم النعيمي ميدالية برونزية في فردي 9 كرات للناشئين، بعد خسارته في نصف النهائي أمام العُماني مشاري حسين الموسوي 6-7.

وفي باقي النتائج في السنوكر، حقق منتخب الإمارات ثلاثة انتصارات متتالية في الفرق، بتغلبه على اليمن 3-0، والسعودية 3-2، وقطر 3-0، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وفي فردي الأساتذة للسنوكر تأهل الثلاثي أحمد شهاب ومحمد شهاب ومحمد الجوكر إلى الدور ربع النهائي ليلتقي أحمد شهاب مع البحريني حبيب صباح، في حين يلتقي الثنائي محمد شهاب ومحمد الجوكر معاً في الدور نفسه.

يذكر أن قائمة لاعبي منتخب الإمارات تضم 10 لاعبين، منهم 5 لاعبين في البلياردو، بمعدل 3 لاعبين في فئة الرجال هم عبدالله الحوسني ومحمود الشريف وخالد الزرعوني، ولاعبين في فئة الناشئين هم سلمان الزعابي وسالم النعيمي، إضافة إلى 5 لاعبين في السنوكر، هم محمد الجوكر ومحمد شهاب وأحمد شهاب «رجال»، وخادم المهيري وسيف الزعابي «ناشئين».