«مدرج التوحد» لتشجيع إيطاليا أمام بلجيكا



روما (د ب أ)



أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن أكثر من مبادرة بشأن الحضور الجماهيري في مدرجات ملعب الأولمبيكو لتشجيع المنتخب أمام بلجيكا في بطولة دوري أمم أوروبا، الخميس. وأشار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان رسمي إلى بيع 35 ألف تذكرة، مضيفاً أنه سيحضر اللقاء 3500 طفل من فرق الشباب في نادي لاتسيو.

وأضاف البيان أنه سيتم تخصيص غرفة هادئة بمدرج مونتي ماريو بملعب الأولمبيكو للأطفال المصابين بالتوحد، إضافة إلى تفعيل خدمة الوصف الصوتي للمشجعين من ذوي الإعاقة البصرية.

وستكون هناك عدد من المبادرات الأخرى لتكتسي روما باللون الأزرق لإحياء ذكرى مونديال 1990، ومباريات دور المجموعات في بطولة يورو 2020، وسيتواجد 3000 طفل في المدرجات من فرق لاتسيو، وجُهت إليهم الدعوة من قطاع الشباب والمدارس بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وسيكون برفقة اللاعبين الشباب إلى المباراة مدربوهم وأولياء أمورهم، حيث يقوم قطاع الشباب بالترويج لمشروع تعليمي للدعم العادل والمشاركة والحفاظ على السلوكيات الفاضلة.

كما سيتواجد أيضاً 20 مشجعاً من ذوي الإعاقة البصرية، يتقدمهم دانييلي كاسيولي بطل التزلج على الماء، وسيكونون أيضا برفقة أولياء أمورهم، ليتابعوا المباراة عبر تقنية البث السمعي بواسطة أحد التطبيقات على هواتفهم المحمولة.