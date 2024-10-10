6 ملاعب مغربية لاستضافة «أمم 2025»



الرباط (د ب أ)



رشح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» ستة ملاعب لاستضافة مباريات النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا التي ستقام بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ويستضيف المغرب منافسات كأس الأمم للمرة الثانية في تاريخه، بعد احتضان نسخة عام 1988، بمشاركة ثمانية منتخبات، وانتهت بتتويج الكاميرون باللقب، بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية.

وأشار «الكاف» عبر موقعه الرسمي الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يحسم بعد الملاعب التي ستقام عليها النسخة 35 من البطولة، بعد إسناد التنظيم له في 27 سبتمبر 2023.

وأضاف «الكاف» أن هناك ستة ملاعب من المتوقع أن تلعب دوراً رئيساً في استضافة أحداث البطولة، على رأسها استاد محمد الخامس في الدار البيضاء، والذي استضاف نهائي كأس أمم 1988 .

ورشح الاتحاد الأفريقي خمسة ملاعب أخرى، وهي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وملعبي مراكش وفاس إضافة إلى ملعبي ابن بطوطة في طنجة، وأدرار في أكادير الذين يتم زيادة السعة الجماهيرية لهما استعداداً للمونديال القاري.

ومن المقرر أن تقام البطولة بمشاركة 24 منتخباً، علماً بأن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم انطلقت في سبتمبر الماضي بمشاركة 48 منتخباً مقسمة إلى 12 مجموعة، حيث سيتأهل أفضل منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات.

أما المجموعة التي تضم منتخب المغرب سيتأهل منها فريق واحد فقط، إذا تواجد «أسود أطلس» في صدارة أو وصافة جدول الترتيب.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيانه أن المغرب نجح مؤخراً في استضافة عدد من البطولات الدولية الكبرى مثل بطولة أمم أفريقيا للمحليين في 2018 وكأس أمم أفريقيا للسيدات 2022 وكأس العالم للأندية 2023.