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الرياضة

حارس هولندا يمثل إندونيسيا بطلب «الجدة»

حارس هولندا يمثل إندونيسيا بطلب «الجدة»
10 أكتوبر 2024 09:28

 
جاكرتا (د ب أ)

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كشف الهولندي مارتن بايس حارس منتخب إندونيسيا كواليس انتقاله لتمثيل الفريق الآسيوي، مضيفاً أنه يتطلع للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في 2026 .
وقال باريس المولود في مدينة نيميجن والذي مثل منتخب هولندا للشباب تحت 21 عاماً «الارتباط بإندونيسيا يأتي من جدتي التي ولدت في مدينة كيديري، وعاشت هناك لعدة سنوات قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية».
وأضاف في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) «كنت مرتبطا للغاية بجدتي، وعلمتني الكثير عن الثقافة الإندونيسية، ثم عرفت منذ بضع سنوات أنني مؤهل للعب لمنتخب إندونيسيا».
وأشار إلى أن اتحاد الكرة الإندونيسي تواصل معه في أواخر العام الماضي 2023، وتزامن ذلك مع تدهور الحالة الصحية لجدته، مضيفاً «تمثيل منتخب إندونيسيا جعلها تبتسم للمرة الأخيرة، لقد كان قرار سهلاً بالنسبة لي، ولكنها للأسف توفيت قبل ظهوري الأول مع المنتخب».
وبدأ بايس «26 عاماً» مسيرته مع منتخب إندونيسيا في شهر سبتمبر الماضي، حيث أسهم في التعادل 1-1 مع السعودية في جدة، وتبعها تعادل سلبي أمام أستراليا في جاكرتا، وذلك في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .
وتابع حارس مرمى فريق دالاس الأميركي «لقد اندمجت سريعاً مع زملائي الجدد في منتخب إندونيسيا، ونجحت في القيام بتصديات جيدة خلال أول مباراتين، وقدم الفريق أداءً جماعياً جيداً على المستوى الدفاعي».
وواصل مارتن بايس "أجواء المباراة الثانية في جاكرتا كانت مذهلة حيث تواجد 80 ألف متفرج في المدرجات، فالاختلاف بين الثقافات ليس مهما بالنسبة لي، ويبقى التحدي الأكبر هو التأقلم على فارق التوقيت».
وأختتم حارس المرمى ذو الأصول الهولندية «التأهل لكأس العالم حلم جميل تستحقه جماهير إندونيسيا، بفضل ما رأيته من تنامي شعبية كرة القدم هنا، كما أن المنتخب الإندونيسي لديه من العناصر الشابة التي تجعله يؤمن بحظوظه في التواجد بكأس العالم خلال السنوات القادمة».

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