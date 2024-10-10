«الأبيض».. تاريخ جيد أمام كوريا الشمالية

سلطان آل علي (دبي)



يستعد منتخب الإمارات لمواجهة كوريا الشمالية اليوم الخميس في مباراة مرتقبة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

يدخل «الأبيض» اللقاء، بعد نتائج متفاوتة في التصفيات، حيث بدأ بفوز مثير على قطر 3-1، ثم خسر مباراة صعبة أمام إيران بهدف.

يسعى منتخبنا الوطني لتعزيز موقعه في المجموعة، خاصة أنه يملك تاريخاً جيداً أمام كوريا الشمالية، لكنه لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مواجهات بين المنتخبين.

على الجانب الآخر، كوريا الشمالية بدأ التصفيات بنتائج غير مرضية، حيث خسر أمام أوزبكستان بهدف، ثم حقق تعادلاً صعباً 2-2 أمام قطر في مباراة كانت أحداثها غير قابلة للتوقع، كما هو حال طقسها.

يبحث الفريق الكوري الشمالي عن فوزه الأول في التصفيات، مما يزيد من أهمية المباراة لكلا الفريقين.

فقدان النقاط سيضع كوريا الشمالية في موقف صعب للتأهل، بينما يتطلع منتخب الإمارات إلى الفوز على أرضه للحفاظ على حظوظها.

تعود أول مواجهة تاريخية بين الإمارات، وكوريا الشمالية إلى تصفيات كأس العالم 1990، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0.

وعلى مدار 9 مباريات بين المنتخبين، كان التسجيل منخفضاً، حيث تم تسجيل 16 هدفاً فقط في جميع المواجهات، نصفها تقريباً جاء في مباراة واحدة.

وتعادل المنتخبين في 3 مباريات من تلك المواجهات، يعكس التكافؤ الكبير بينهما، وشكّلت التعادلات السلبية ثلث المواجهات بين الفريقين.

ورغم أن «الأبيض» حقق 4 انتصارات في تاريخ لقاءاته مع كوريا الشمالية، فإن المنتخب لم يتمكن من الفوز في آخر 3 مواجهات.

في المباريات الثلاث الأخيرة، خسر منتخبنا مرتين، وتعادل في مباراة واحدة، ما يعكس بعض الصعوبات في مواجهاته أمام كوريا الشمالية.

وأول خسارة تاريخية لـ «الأبيض» أمام كوريا الشمالية جاءت في المواجهة السابعة بين الفريقين، ضمن تصفيات كأس العالم 2010، حيث انتهت المباراة بفوز كوريا الشمالية 2-1، وجاءت هذه الخسارة، بعد 19 عاماً من أول مواجهة بين المنتخبين في 1989،

بالنظر إلى الأداء المتذبذب لكوريا الشمالية، يبدو منتخبنا في وضع أفضل للفوز، خاصة مع استغلال عاملي الأرض والجمهور والتاريخ كذلك.

وسيكون الضغط على كوريا الشمالية كبيراً، إذ إن خسارة جديدة تجعل تأهله لكأس العالم بعيد المنال، في حين أن منتخبنا يحاول تعزيز حظوظه، واستغلال المواجهات المباشرة في المجموعة.