«الريال» يخطط لضم أرنولد وديفيز في «الميركاتو الشتوي»

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «ماركا» النقاب عن أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرضين، خلال سوق الانتقالات الشتوية، لنجمين من طراز عالمي هما، الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول، والكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونيخ، واللذين ينتهي عقد كل منهما في «صيف 2025».

ولم يكن اهتمام الريال بالحصول على خدمات الظهيرين «السوبر» وليد اللحظة، وإنما يجري التفكير فيهما منذ فترة ليست قريبة، ولكن التطورات الأخيرة التي حدثت مؤخراً في «السانتياجو برنابيو»، حثت إدارة «البلانكوس» على التعجيل بالتوصل إلى اتفاق مع نادي كل منهما، من أجل ضمهما في الشتاء المقبل.

وقالت الصحيفة إن إصابة الظهير الأيمن داني كارباخال إصابة خطيرة في الركبة، تستلزم إجراء جراحة في الرباط الصليبي، تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، عجلت بهذا التحرك، خاصة أن غياب كارباخال يوجد نوعاً من الفراغ في مركزه، حيث لا يوجد له بدل إلا لوكاس فاسكيز، فماذا لو أصيب هو الآخر.

وأضافت الصحيفة أن أرنولد هو أفضل من يسد هذا الفراغ، لما يتمتع به من إمكانات كبيرة في التمرير وصناعة الأهداف، وتسديد الركلات الحرة والركنيات.

وتابعت الصحيفة أن عدم الاقتناع الكامل بما يقدمه الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي، وتركيزه فقط على المهام الدفاعية، وعدم التقدم لدعم الفريق في المهام الهجومية واكتفائه بالدفاع فقط، امتثالاً لتعليمات الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني،الذي يبدو أنه لم يطلب منه أكثر من ذلك، لأنه يعرف تماماً أنه لا يجيد الهجوم، قد دفع إدارة مدريد إلى معاودة التفاوض مع الكندي ديفيز وناديه الألماني، واعتباره هدفاً رئيساً في هذا المركز، وهو المعروف بسرعته الصاروخية، وإسهاماته الهجومية، وقدرته في الوقت نفسه على الدفاع، ما يمنح الفريق «الديناميكية» المطلوبة، والتي يحتاجها «الريال» لتحسين قدراته الهجومية، انطلاقاً من الخط الخلفي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: إنه إذا نجح «الريال» في التوصل إلى اتفاقات مبدئية مع النجمين، فسيعزز بذلك دفاعه بدرجة كبيرة قبل الموسم المقبل.