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الرياضة

جاسكيه يعتزل بعد «رولان جاروس»

جاسكيه يعتزل بعد «رولان جاروس»
10 أكتوبر 2024 11:22

 
باريس (رويترز)

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أعلن الفرنسي ريشارد جاسكيه، المصنف السابع عالمياً سابقاً، أنه سيعتزل التنس بعد بطولة فرنسا المفتوحة العام المقبل، ليسدل الستار على مسيرة استمرت 22 عاماً.
وصل اللاعب المخضرم «38 عاماً» إلى قبل نهائي ويمبلدون مرتين، وقبل نهائي أميركا المفتوحة مرة واحدة.
وكان أفضل أداء له في بطولة رولان جاروس في 2016 حين بلغ دور الثمانية.
وحقق جاسكيه 16 لقباً في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، وكان آخرها في أوكلاند العام الماضي.
وقال جاسكيه لصحيفة ليكيب الفرنسية: «أعتقد أن هذه هي اللحظة الأفضل بالنسبة لي للقيام بذلك، إنها أفضل بطولة لإنهاء مسيرتي فيها خاصة للاعب فرنسي».

التنس
ريتشارد جاسكيه
فرنسا
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
رولان جاروس
ويمبلدون
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