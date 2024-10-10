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الرياضة

العبدولي يبدأ المهمة مع دبا الحصن

العبدولي يبدأ المهمة مع دبا الحصن
10 أكتوبر 2024 11:28

 
فيصل النقبي (دبا الحصن)

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قاد حسن العبدولي، المدير الفني الجديد لدبا الحصن تدريبات الفريق، استعداداً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، واستئناف دوري أدنوك للمحترفين، بعد توليه المهمة خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي الذي استغنى النادي عن خدماته مع نهاية «الجولة الخامسة».
وأكد العبدولي في أول اجتماع مع اللاعبين، أنه يتطلع إلى التعاون مع جميع عناصر الفريق، من أجل الخروج من سلسلة النتائج المخيبة للآمال التي يعانيها، وعدم حصد أي نقطة في الدوري، وشدد على أهمية الالتزام بالتدريبات، خاصة أنه يسعى للوصول إلى أفضل درجات التجانس، لتطبيق خطته الفنية في الملعب. 
وأضاف، «نعمل بجد على تطوير الفريق، وتعزيز الأداء في دوري أدنوك للمحترفين، حيث ترتكز خطتي على تحسين الجوانب التكتيكية والفنية، مع التركيز على تطوير المهارات الفردية والجماعية، ونعتمد أسلوب لعب متوازناً يجمع بين الدفاع القوي والهجمات السريعة، ما يعكس المرونة في التعامل مع مختلف المنافسين». 
وقال: نؤمن بأهمية العمل الجماعي وروح الفريق، ونسعى لحصد نتائج إيجابية، تعزز موقعنا في الدوري، ونحتاج إلى دعم الجماهير لبلوغ أهدافنا، ونتطلع إلى موسم متميز».

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كأس رئيس الدولة
دبا الحصن
حسن العبدولي
كايو زاناردي
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