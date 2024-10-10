مباراتان في «نصف نهائي» «كأس الاتحاد» للطائرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تنطلق في الساعة السابعة مساء الجمعة مرحلة نصف نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات «فئة الرجال» موسم 2024- 2025، بمباراتي النصر أمام الوصل، على صالة شباب الأهلي بالنهدة، وحتا وبني ياس على صالة الوصل، فيما يلعب ضمن مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، شباب الأهلي والجزيرة بالعين، والعين وعجمان على صالة مليحة بالشارقة.

وتصدر «العميد» ترتيب «المجموعة الأولى» في الدور التمهيدي، برصيد 7 نقاط، فيما تأهل «السماوي» باحتلاله مركز «الوصافة» بست نقاط، في المقابل تأهل «الإعصار»، و«الإمبراطور» المتصدر والوصيف من المجموعة الثانية إلى نصف النهائي.

وأُقيمت منافسات الدور التمهيدي لكأس الاتحاد بنظام الدوري من دور واحد لترتيب الفرق تنازلياً من الأول إلى الرابع، على أن يتأهل الفائزان في نصف النهائي إلى «الدور النهائي» الذي يتضمن إقامة 3 مباريات بينهما يحرز اللقب من يفوز بمباراتين فيها.

وشهد الموسم الماضي 2023- 2024، تتويج الأهلي باللقب على حساب الوصل، ليتساوى مع الجزيرة في المركز الثاني لقائمة أكثر الفرق تتويجاً، والتي يتصدرها النصر برصيد 7 ألقاب، وتشمل «قائمة الأبطال» أيضاً الوصل «5 ألقاب»، بني ياس والعين «3 ألقاب»، عجمان «لقب واحد».