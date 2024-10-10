اعتقال مسؤولين لكرة القدم في الجزائر



مراد المصري (أبوظبي)



قامت السلطات الجزائرية بإيداع مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم في «الحبس المؤقت»، وذلك إثر تحقيق تم فتحه مؤخراً من نيابة الدولة، بخصوص مخالفات مالية واقتصادية.

وبحسب مصادر إعلام جزائرية، تم إيداع ثلاثة مسؤولين سابقين في بالاتحاد في «الحبس المؤقت»، وهم محمد ساعد، ومنير دبيشي الأمينان العامان السابقان، بالإضافة إلى عبدالغني نقاش، مدير الإدارة العامة السابق.

كما تم وضع العربي أومامار، عضو الاتحاد تحت الرقابة القضائية، فيما يتم عقد جلسات تحقيق تشمل خير الدين زطشي، وعمارة شرف شرف الدين، وجهيد زفيزف الرؤساء السابقين للاتحاد.