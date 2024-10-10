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الرياضة

الحارس شتينسني جاهز لمساعدة برشلونة لكنه لن يتوقف عن التدخين !!

الحارس شتينسني جاهز لمساعدة برشلونة لكنه لن يتوقف عن التدخين !!
10 أكتوبر 2024 12:08

 
برشلونة (رويترز)
تراجع الحارس البولندي فويتشيخ شتينسني مؤخراً عن قرار الاعتزال، لينضم لبرشلونة، لكنه لا ينوي تغيير حياته الشخصية، بما في ذلك التدخين، وبعد إصابة طويلة الأمد تعرض لها مارك-أندريه تير شتيجن، أقنع برشلونة حارس مرمى يوفنتوس السابق بالانضمام له في صفقة انتقال مجانية، ولا يعتقد شتينسني أن ما يفعله خارج الملعب يجب أن يثير اهتمام أي شخص.
وقال في مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو: «هناك أشياء لا أغيّرها في حياتي الشخصية، ولا علاقة لأحد بها إذا كنت أدخن. أعتقد أن هذا لا يؤثر على ما أفعله في الملعب، فأنا أبذل مجهوداً مضاعفاً، لا أفعل ذلك أمام الأطفال لأنني لا أريد أن أترك تأثيراً سيئاً عليهم. في بعض الأحيان يلتقط أحدهم صورة من بين الأشجار التي أدخن فيها سيجارة، وهذا خطؤهم، وليس خطئي».
وتابع: «إذا كان هناك من يعتقد أنني سأغيّر طريقتي في الحياة، فعليه أن يفكر مرة أخرى. كنت على هذا النحو طوال حياتي». 

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