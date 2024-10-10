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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يستقبل «الأخضر»

«الأبيض الأولمبي» يستقبل «الأخضر»
10 أكتوبر 2024 12:22

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يحتضن ملعب دبا في الساعة الخامسة و5 دقائق مساء الجمعة، ودية منتخبنا الأولمبي أمام السعودية تحت 21 عاماً، فيما يلعب في التوقيت ذاته منتخب الناشئين، أمام هونج كونج، في تجربة على ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة في دبي.
ويقيم «الأخضر» السعودي تحت 21»، بقيادة مدربه الإيطالي لويجي دي بياجو، معسكراً إعدادياً في الإمارات يستمر إلى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة 25 لاعباً، ويتدرب المنتخب السعودي على ملاعب خورفكان بالشارقة، ويخوض «ودية» ثانية أمام «الأبيض الأولمبي» الاثنين المقبل على ملعب دبا.
ولعب «الأبيض الأولمبي»، مباراتين وديتين أمام البحرين في سبتمبر الماضي، على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن معسكره الإعدادي بالعين، والذي استمر 10 أيام، وفاز «الأبيض» في الأولى 2-0، قبل التعادل 1-1 في الثانية.
ويتأهب «الأبيض الأولمبي»، من خلال التجمعات الداخلية والمباريات الودية الدولية، والمشاركات على صعيد المنافسات الخليجية والإقليمية في غرب آسيا، لخوض الاستحقاق الأهم والمتمثل في التصفيات الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2025 والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية.
في المقابل، تعد المواجهة الودية أمام هونج كونج «التجربة قبل الأخيرة»، لـ «أبيض الناشئين» الذي يقوده المدرب الوطني ماجد سالم، استعداداً لانطلاق مشاركته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، في 23 أكتوبر الجاري، حيث يلتقي المنتخب مع تايلاند الأربعاء المقبل في «الودية الأخيرة».
ويخوض «أبيض الناشئين»، التصفيات القارية ضمن «المجموعة الثامنة»، والتي تستضيفها لاوس، حيث يواجه لاوس 23 أكتوبر، ماليزيا 25 أكتوبر، ولبنان 27 أكتوبر.
في المقابل، خسر منتخب هونج كونج تحت 17 عاماً، والذي يستعد بدوره للتصفيات القارية، آخر تجاربه أمام مانشستر يونايتد تحت 17 سنة 2-3، ضمن معسكر إعدادي في إنجلترا، ويخوض التصفيات ضمن المجموعة الأولى، والتي تُقام بالأردن، وتضم «النشامى»، إيران، سوريا وكوريا الشمالية. 
ويشارك في التصفيات القارية لكأس آسيا تحت 17 عاماً، التي تُقام من 19 إلى 27 أكتوبر، 43 منتخباً، جرى توزيعها على 10 مجموعات، بحيث تضم 7 مجموعات، 4 منتخبات، مقابل 3 مجموعات تضم 5 منتخبات.
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى النهائيات التي تستضيفها السعودية عام 2025.

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دبي
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هونج كونج
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