«طلّة» أبرز خيول سباق كأس الوثبة في «مضمار تولوز»



عصام السيد (أبوظبي)



يستضيف مضمار تولوز الفرنسي، عصر الجمعة، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز بري نيدجاري المخصص للخيول العربية الأصيلة، البالغة جائزته 16 ألف يورو، تحت مظلة «النسخة 16» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع لسباق كأس الوثبة ستاليونز بري نيدجاري لمسافة 2100 متر، 4 من نخبة الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها المهرة «طلّة» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبإشراف دو جوليمين، وقيادة كليمنت ميريل.

وخاضت «طلّة» المنحدرة من نسل «جلود الخالدية»، والفرس «أسرار» 5 سباقات حققت خلالها الفوز بسباق بري إيتين كامنترون لمسافة 2100 متر في تولوز، فيما حلت الثالثة «مرتين»، والرابعة «مرة».

وينافس على اللقب المهر «الجارف» للخيالة السلطانية العُمانية، بقيادة مايكل فورست، والمهرات «كنزا دو كارير» لأشرف أبو كراز، وقيادة فالنتين سيجوي، و«موريسا» لجونيور سبيد، وقيادة جان بيرنارد أيجوم، وجميع هذه الخيول بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد.

ويستضيف مضمار تولوز أيضاً سباق بري جوس دو بيرن جان لوك جارديل لمسافة 2100 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، ويسعى «شاكر»، ممثل ياس لإدارة سباقات الخيل، لتسجيل فوزه الأول أمام 9 أمهار في سن ثلاث سنوات.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.