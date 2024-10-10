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الرياضة

«فلاور» ترفع شعار «جودلفين» في «ميل المهرات»

«فلاور» ترفع شعار «جودلفين» في «ميل المهرات»
10 أكتوبر 2024 13:15

عصام السيد (أبوظبي)

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تخوض نجمة جودلفين المهرة «ديزرت فلاور»، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، سباق ميل المهرات، الجمعة، وترفع شعار جودلفين» أمام نخبة من مهرات باليدويل، وينحدر نسل المهرة من «نايت اوف ثندر»، وأمها الفرس «برومسنج ران»، الفائزة بأربعة سباقات للفئة الثانية.
وشاركت «ديزرت فلور» ثلاث مرات على المضمار، ولم تعرف معنى الهزيمة في هذه المرحلة، حيث حققت فوزين في يوليو في الصيف، قبل أن تصعد إلى مستوى المجموعة الثانية، في سباق ماي هيل ستيكس في دونكاستر.
وتضع «ديزرت فلاور» سجلها الخالي من الهزائم، وطموحاتها الكلاسيكية على المحك في سباق بطولة المهرات في نيوماركت، بعد أن كانت مثيرة للإعجاب تماماً في مشاركتين في الصيف، قبل أن تتخذ خطوة أعلى في فئتها، عندما حققت الفوز الثالث من أصل ثلاثة في سباق ماي هيل ستيكس للمجموعة الثانية الشهر الماضي.
ومع ترشيح بنسبة 7-1 لسباق 1000 جينيز العام المقبل، فإن الفوز بميل المهرات، من شأنه أن يعزز مكانة «ديزرت فلاور»، أو «زهرة الصحراء»، واحدة من الخيول المرشحة في السوق في السباقات الكلاسيكية للموسم المقبل.

الإمارات
جودلفين
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