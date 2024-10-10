الخميس 10 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

2500 تذكرة للعين في كأس القارات أمام الأهلي

2500 تذكرة للعين في كأس القارات أمام الأهلي
10 أكتوبر 2024 13:20

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
منتخب السلة يواجه لبنان والبحرين في نوفمبر
كلية ليوا تحتفل بتخريج 582 خريج وخريجة بفرعيها في أبوظبي والعين


عُقد اجتماع تنسيقي للمباراة المرتقبة بين العين والأهلي المصري، المقررة 29 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة، ضمن كأس القارات لكرة القدم، وتم الاتفاق على تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسؤولين في نادي العين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس الإدارة في للمقصورة الشرفية، فضلاً عن 2200 مقعد لجمهور الإمارات الذي يساند «الزعيم» من المدرجات، و300 مقعد للشخصيات المهمة، على أن يؤدي العين مرانه على ملعب المباراة 28 أكتوبر.
حضر الاجتماع، دوتشيو تيكاتشي، المنسق العام لنادي العين، ومعه عبيد الظاهري، مدير العلاقات العامة والبروتوكول، ومحمد الخضر، مسؤول العلاقات العامة، وناصر الكتبي، منسق البطولات، وعمر حسين، وأحمد الكعبي منسقا مكتب الجماهير، ومن جانب الأهلي د. سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص.

الإمارات
العين
مصر
كأس القارات
الأهلي المصري
آخر الأخبار
860 لاعباً في بطولة العالم لرواد المبارزة بدبي
الرياضة
860 لاعباً في بطولة العالم لرواد المبارزة بدبي
اليوم 15:30
الكورية الجنوبية هان كانج تفوز بنوبل في الأدب
الأخبار العالمية
الكورية الجنوبية هان كانج تفوز بنوبل في الأدب
اليوم 15:27
صقر غباش يترأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
علوم الدار
صقر غباش يترأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
اليوم 15:18
برعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ومزاد «ليوا للتمور» ينطلق غداً بدورته الـ 3
علوم الدار
برعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ومزاد «ليوا للتمور» ينطلق غداً بدورته الـ 3
اليوم 15:09
«قلب دفاع» سان جيرمان غاضب من «المدير الفني»
الرياضة
«قلب دفاع» سان جيرمان غاضب من «المدير الفني»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©