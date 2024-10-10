2500 تذكرة للعين في كأس القارات أمام الأهلي

علي معالي (أبوظبي)



عُقد اجتماع تنسيقي للمباراة المرتقبة بين العين والأهلي المصري، المقررة 29 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة، ضمن كأس القارات لكرة القدم، وتم الاتفاق على تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسؤولين في نادي العين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس الإدارة في للمقصورة الشرفية، فضلاً عن 2200 مقعد لجمهور الإمارات الذي يساند «الزعيم» من المدرجات، و300 مقعد للشخصيات المهمة، على أن يؤدي العين مرانه على ملعب المباراة 28 أكتوبر.

حضر الاجتماع، دوتشيو تيكاتشي، المنسق العام لنادي العين، ومعه عبيد الظاهري، مدير العلاقات العامة والبروتوكول، ومحمد الخضر، مسؤول العلاقات العامة، وناصر الكتبي، منسق البطولات، وعمر حسين، وأحمد الكعبي منسقا مكتب الجماهير، ومن جانب الأهلي د. سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص.