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الرياضة

المنتخب المصري يبحث عن تذكرة أمم أفريقيا عبر بوابة موريتانيا

المنتخب المصري يبحث عن تذكرة أمم أفريقيا عبر بوابة موريتانيا
10 أكتوبر 2024 13:49


القاهرة (د ب أ)

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يستأنف المنتخب المصري رحلته نحو حجز مكانه في منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي ستقام في المغرب العام المقبل حينما يستضيف منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة والرابعة، والمقرر إقامتهما الجمعة، والثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز على كاب فيردي باستاد القاهرة بثلاثية نظيفة قبل أن يقسو على بتسوانا بملعبها برباعية نظيفة. ويأتي منتخب الرأس الأخضر في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبفارق المواجهات المباشر أمام موريتانيا الذي يتساوى معه بالرصيد ذاته، بعد أن حقق فوزاً على منتخب بتسوانا التي يتذيل المجموعة بلا نقاط.
ويسعى العميد حسام حسن، المدير الفني إلى الفوز على منتخب «المرابطون»، ذهاباً وإياباً في الجولتين الثالثة والرابعة، لحسم التأهل المبكر للمنافسات لإراحة الأعصاب.
ورغم حالة القلق التي عاشها بعضهم داخل الكرة المصرية، من تولي حسام حسن تدريب الفراعنة، لكن الأخير نجح في فض العديد من المشاكل، خلال الفترة الماضية، على رأسها علاقته بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، والتي باتت في أفضل حالتها الآن، بجانب بث الروح في المنتخب المصري، وتحقيقه الانتصارات واطمئنان الجماهير، وكذلك انتهاء أزمة المعسكرات المبكرة التي كان يطلبها قبل موعد الأجندة الدولية بأيام مما تسبب في غضب بعض الأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك.
وكان حسام حسن اختار قائمة اللاعبين التي ضمت كلاً من محمد عبد المنعم، ومحمد صلاح، ومصطفي محمد وعمر مرموش ومحمود صابر، بالإضافة لمحمد الشناوي، والمهدي سليمان، ومحمد عواد، ومصطفي شوبير ورامي ربيعة، وأحمد رمضان بيكهام، وخالد صبحي، ومحمد حمدي شرف، ومحمد شحاته، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى فتحي، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل.
وشهدت القائمة العديد من الانتقادات لعل أبرزها غياب عمر كمال عبدالواحد، وعمر جابر، خاصة مع غياب محمد هاني للإصابة، وكذلك إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بجانب أحمد حجازي الذي دخل في أزمة مع حسام حسن مؤخرا. والتقى المنتخب المصري مع نظيره الموريتاني 3 مواجهات سابقة، من بينها مرتان بشكل رسمي في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2008، حيث فاز الفراعنة بثلاثية في الأولى، وتعادلا 2/2 في الثانية وكانت الأخيرة ودياً عام 2012، وكرر المنتخب المصري الفوز بثلاثية.

كأس أمم أوروبا
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