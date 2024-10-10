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الرياضة

لماذا اعتزل نادال التنس؟

لماذا اعتزل نادال التنس؟
10 أكتوبر 2024 13:55

 
مدريد (أ ف ب)

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أعلن نجم التنس الإسباني رافايل نادال، أنه سيعتزل اللعبة، بعد نهائيات كأس ديفيز للمنتخبات المقررة في ملقة في الثاني من نوفمبر المقبل، عن 38 عاماً.
وقال حامل لقب 22 بطولة كبرى، في شريط فيديو على حسابه «سأعتزل التنس على المستوى الاحترافي، في الحقيقة عشت سنوات صعبة، خصوصاً آخر عامين، لم أكن قادراً على اللعب، من دون قيود، طبعاً هذا قرار صعب، لكن في هذه الحياة هناك بداية ونهاية لكل شيء».
تابع نادال الذي تعرض لإصابات كثيرة في السنوات الأخيرة «حان الوقت لوضع حد لمسيرة طويلة وناجحة جداً، لدرجة لم أكن أتوقعها، أنا متحمس جداً أن تكون دورتي الأخيرة في نهائيات كأس ديفيز حيث أمثل بلدي».

التنس
إسبانيا
نادال
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