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الرياضة

الزمالك يصطدم بإيجابية عينة منشطات لاعبه المغربي!

الزمالك يصطدم بإيجابية عينة منشطات لاعبه المغربي!
10 أكتوبر 2024 14:12

 
مراد المصري (أبوظبي)

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كشفت وسائل الإعلام المصرية، أن عينة فحص المنشطات للاعب المغربي محمود بنتايج، لاعب الزمالك، جاءت إيجابية، وذلك بعد مشاركته في المواجهة التي تفوق فيها فريقه على الأهلي المصري، في نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.
وتم سحب العينة عقب نهاية ذلك اللقاء، وفيما مهدت بعض وسائل الإعلام، أن إحدى عينات اللاعبين جاءت إيجابية ليلة أمس، جاءت الصدمة لعشاق الزمالك صباح اليوم، بعد الكشف أن العينة تخص اللاعب المغربي الذي انضم مؤخراً لصفوف الفريق، في انتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة عن مصير اللاعب، في حال قام بإثبات أو نفي هذه الاتهامات.

مصر
الزمالك
الأهلي المصري
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