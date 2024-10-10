منتخب السلة يواجه لبنان والبحرين في نوفمبر

علي معالي (أبوظبي)



يلتقي منتخبنا للسلة مع لبنان والبحرين 22 و25 نوفمبر المقبل، ضمن المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا 2025، والتي يتصدرها حالياً لبنان برصيد 4 نقاط، يليه سوريا «3 نقاط»، بالتساوي مع البحرين، ويأتي منتخبنا في المركز الرابع بنقطتين.

ويسعى منتخبنا، خلال بقية الجولات، للبحث عن طريق للعودة إلى المنافسات القارية، ولديه تاريخ في كأس آسيا، بعد المشاركة في 8 نسخ سابقة، وأبرز الإنجازات الحصول المركز الخامس عام 1997.

وأقام المنتخب عدداً من المعسكرات والمشاركة في بطولات دولية، للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية، وستكون بطولة المنتخبات العربية المحطة الأخيرة للإعداد خلال نوفمبر المقبل.

وتم تقسيم الفرق الـ 24 المتأهلة إلى كأس آسيا إلى 6 مجموعات تضم كلاً منها 4 فرق، ويلعب كل منها ضد الثلاثة الأخرى، ذهاباً وإياباً، ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى كأس آسيا 2025، ليصبح المجموع 12 فريقاً، وفي الوقت نفسه، تتأهل الفرق الستة التي تحتل المركز الثالث من كل مجموعة للعب في بطولة تأهيلية، وتحصل الفرق الأربعة الأولى على المراكز المتبقية في كأس آسيا.