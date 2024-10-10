وزير الزراعة الإيطالي يُشيد بدعم منصور بن زايد لخطط تطوير سباقات الخيل العربية

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة والغابات والسيادة الغذائية في جمهورية إيطاليا بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ودوره الريادي في إحداث النقلة النوعية لسباقات الخيل العربية في مضامير جمهورية إيطاليا على مدار السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي جمع الوزير الإيطالي مع فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية (افهار) أثناء المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الفلاحة العالمي الذي شارك في أعماله وزراء مجموعة السبع، والمفوض الأوروبي للزراعة، ومفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة، بالإضافة إلى رؤساء الوكالات الثلاث التابعة للأمم المتحدة في روما (منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، حيث جرت أعمال المؤتمر بمدينة سيراكوزا بجزيرة صقلية الإيطالية.

كما أشاد معاليه بالجهود المميزة ومبادرات التطوير المستمرة التي يقدمها الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية برئاسة الإمارات، مؤكداً أن تطوير منظومة السباقات في إيطاليا ينعكس إيجاباً على ازدهار وتقدم مسيرة الخيل العربي أوروبياً وعالمياً، مبيناً أن التعاون المشترك بين الاتحاد الدولي ووزارة الزراعة والاتحاد الإيطالي أثمر عن تطور كبير لمضامير سباقات الخيل في كافة مدن إيطاليا وأسهم في تحقيق المزيد من فرص النجاحات والدعم لمُلاك واسطبلات الخيل العربية الإيطالية.

وفي ختام اللقاء قدم فيصل الرحماني درع سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمعالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، تقديراً وعرفاناً بدوره ودعمه المتواصل للتعاون المشترك الذي يجمع الإمارات مع إيطاليا من أجل تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف التطويرية.

حضر اللقاء السيناتور باتريزيو جياكومو لا بيترا وكيل وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات وماتيا كادروبي رئيس الاتحاد الإيطالي للخيل العربية.

في المقابل، حضر فيصل الرحماني أعمال مؤتمر وزراء الزراعة والسيادة الغذائية بدول الاتحاد الأوروبي الذي جاء بدعوة رسمية من وزارة الزراعة الايطالية حيث قدم السيناتور باتريزيو جياكومو لا بيترا وكيل وزارة الزراعة والسيادة الغذائية خلال المؤتمر توصية لإعتماد فيصل الرحماني كمستشار عام لعمليات تطوير البنية التحتية لمنشآت الفروسية بإيطاليا وعمليات التحسين والتطوير الخاصة بميادين سباقات الخيل، في دلالة جديدة وتأكيد مهم على كفاءة أبناء الإمارات وامكانياتهم الكبيرة في تمثيل الدولة في المناصب الإدارية الدولية.