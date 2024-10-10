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الرياضة

«قلب دفاع» سان جيرمان غاضب من «المدير الفني»

«قلب دفاع» سان جيرمان غاضب من «المدير الفني»
10 أكتوبر 2024 15:00


أنور إبراهيم (القاهرة)
لا يخفي قلب الدفاع الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار«29عاماً» لاعب باريس سان جيرمان غضبه واستياءه من الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، وينتقد أسلوب إدارته للفريق، ويبدي سخطه لعدم اعتماده عليه بصورة أساسية هذا الموسم على عكس الحال في بداية الموسم الماضي.
وكانت هناك محاولات لدفع سكرينيار للرحيل خلال «الميركاتوالصيفي» ولكنها باءت بالفشل واستمر موجوداً في «حديقة الأمراء» ولكن هناك احتمالاً ضعيفاً جداً في إمكانية استمراره حتى نهاية عقده في يونيو 2028، لخروجه من حسابات إنريكي، ولهذا قرر البحث عن نادٍ خلال الأشهرالقادمة.
وغادر سكرينيار إنترميلان الإيطالي في صيف 2023 «مجاناً» وإنضم إلى سان جيرمان بموجب عقد يمتد حتى 2028، غير إنه لم يلب طموحات إنريكي الذي لم يكن راضياً عن مردوده الفني وأبلغ إدارة النادي بأنه لايريده ولن يعتمد عليه.
وكان من المفترض أن يرحل سكرينيارالصيف الماضي ولكنه بقي في نهاية المطاف وانخرط في مجموعة إنريكي، بل إن لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي أشاد به.
وبعد أن كان سكرينيار أساسياً الموسم الماضي، فقد هذه الميزة هذا الموسم مع إنريكي ولم يلعب إلا مباراتين فقط مع الفريق ولهذا احتج على هذا الوضع وطلب تفسيراً، لأنه يزعم إنه يتدرب بصورة جيدة وجاهزدائماً عند الحاجة إليه ويحاول أن يكون في أفضل «فورمة».
وعندما سُئل سكرينيار، خلال مؤتمر صحفي عن احتمالات رحيله، قال: هناك خيارات عديدة لأنهم أبلغوني في النادي إنهم لن يستفيدوا مني ومن الممكن أن أحصل على إعارة. وأضاف قائلاً: أخيراً وخلال إجتماع مع إدارة النادي والمدرب، اتفقنا على أن أبقى وأن أقاتل من أجل الحصول على فرصة.
ويبدي سكرينيار- بالأساس- إحباطه وخيبة أمله لقلة الوقت الذي يشارك فيه في المباريات وإن كان اعترف بأنه سعيد بوجوده في باريس. وعلق قائلاً: في التدريبات أنافس بقوة زملائي من حيث الجودة، وعندما أحصل على فرصتي كاملة لن أدعها تفلت مني مثلما قلت للمدرب، وإن كنت غير سعيد بهذا الموقف.
جدير بالذكر أن يوفينتوس الإيطالي على استعداد أن يعطي سكرينيار فرصة للعب إذا كان سان جيرمان على استعداد للتفاوض بشأن انضمامه لـ «السيدة العجوز». 

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