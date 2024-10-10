860 لاعباً في بطولة العالم لرواد المبارزة بدبي



علي معالي (أبوظبي)

تنطلق الجمعة بطولة العالم للرواد للمبارزة في مجمع حمدان الرياضي وينظمها اتحاد المبارزة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تحت إشراف الاتحاد الدولي، يبلغ عدد اللاعبين الذين سجلوا رسمياً للمشاركة في البطولة 860 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، يتنافسون في أسلحة السابر (السيف العربي) والايبيه (سيف المبارزة)، والفلوريه (سلاح الشيش)، ضمن ثلاث فئات هي- 50-59، و60-69، و70+ سنة للفردي والفرق.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، اكتمال التجهيزات لانطلاق المنافسات التي تقام لأول مرة في المنطقة، ويشرف على تنظيم البطولة، لجنة فنية مرشحة من قبل الاتحاد الدولي، والبطولة تشهد مشاركة 6 حكام إماراتيين لأول مرة في إدارة منافساتها ضمن قائمة الحكام المختارين من قبل الاتحاد الدولي.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرواد للمبارزة، أن استضافة دبي لهذه البطولة تعكس ثقة الاتحاد الدولي في إمكانات الإمارات ومرافقها وكفاءاتها البشرية وقدرتها على إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «المشاركة الكبيرة من نحو 860 لاعباً ولاعبة، وهو عدد غير مسبوق، من 60 دولة، تجسد ثقة جميع هذه الدولة في إمكانياتنا الفنية والتنظيمية والبشرية، وقدرتنا على تنظيم حدث عالمي على أعلى مستوى ممكن».

وأكد أن الكوادر المواطنة دائما ما تثبت كفاءتها وقدرتها على تنظيم مثل هذه البطولات في مختلف إمارات الدولة، وبطولة العالم للرواد المبارزة ستكون بمثابة تحد جديد للتألق فيه.