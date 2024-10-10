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الرياضة

الجوجيتسو تتصدر منافسات «تحدي شاطئ الحمرية»

الجوجيتسو تتصدر منافسات «تحدي شاطئ الحمرية»
10 أكتوبر 2024 16:00


الشارقة (الاتحاد)
ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الحمرية، «تحدي شاطئ الحمرية» الرياضي برعاية مجلس الشارقة الرياضي يومي 25-26 أكتوبر الحالي، على شواطئ الحمرية، وتتضمن أربع رياضات وهي الجوجيتسو، التجديف بالكاياك، تحدي شد الحبل وتحدي الرجل الحديدي.
ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للرياضيين من مختلف الاندية والفرق إلى التسجيل للمشاركة في التحدي، والاستمتاع بالفعالية والمنافسة على المراكز الأولى.
ووصف أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إقامة هذا التحدي بأنه فرصة لتعزيز الرياضة المجتمعية لدورها باستقطاب العوائل لممارسة الرياضة او متابعة المنافسات، مما يعد فرصة لاستكشاف اللاعبين الجدد وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، كما ويعد التحدي فرصة للاحتكاك الرياضي والتعرف على القابليات الفنية للاعبين وفرصة للاستعداد للبطولات المقبلة وخصوصا في الجوجيتسو مبينا ان اللجنة المنظمة المنبثقة من الناديين حريصة على أن يخرج الحدث الرياضي بأفضل صورة.
وأكد حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن النادي يولي أهمية بتنظيم هذا التحدي، خاصة بعد نجاح بطولة كأس الشارقة للجوجيتسو التي احتضنها النادي مؤخراً، ويستهدف النادي تشجيع المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية، واكتشاغ مواهب رياضية جديدة يمكن أن تنتسب مستقبلاً للأندية الرياضية.

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