إغلاق باب التسجيل لـ«دورة ألعاب السيدات»



دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي أن يوم غد الساعة 11:00 صباحاً سيكون آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» وتقام المنافسات خلال الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر المقبل، وتتضمن 8 رياضات هي: البولينج، الجري، الدراجات الهوائية، البادل، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الموانع، وكرة السلة الثلاثية.

وستجري اللجنة المنظمة صباح يوم الاثنين مراسم قرعة بطولات البادل والرماية وتحدي الموانع وكرة السلة، في نادي ذخر الرياضي بحديقة الصفا، بحضور منسقات الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

وتنطلق منافسات الدورة يوم الأربعاء 16 أكتوبر حيث تقام بطولة البولينج في مركز دبي الدولي للبولينج بمنطقة الممزر، تليها منافسات سباق الجري الذي يقام في مدينة إكسبو دبي يوم الخميس 17 أكتوبر، وتقام بطولة البادل في نادي جست بادل بميناء راشد خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر، كما تقام منافسات بطولة الريشة الطائرة في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر.

ويقام سباق الدراجات الهوائية في مدينة إكسبو دبي يوم الجمعة 25 أكتوبر، وتقام منافسات بطولة الرماية في ميدان فزاع لرماية السكتون يوم السبت 26 أكتوبر، كما يقام سباق الموانع في نادي غرافيتي جيم يوم الأحد 27 أكتوبر، وتقام بطولة كرة السلة 3 × 3 في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر.