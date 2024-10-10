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الرياضة

«أبوظبي للشطرنج» يحرز برونزية البطولة العربية

«أبوظبي للشطرنج» يحرز برونزية البطولة العربية
10 أكتوبر 2024 16:42

 
مسقط (وام)

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أحرز نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برونزية البطولة العربية التي اختتمت في سلطنة عُمان.
شهدت البطولة مشاركة 50 لاعباً من 10 أندية، تمثل 7 دول عربية، هي الإمارات، وعُمان، وفلسطين، والكويت، والعراق وسوريا واليمن.
وحقق نادي أبوظبي البرونزية، بمشاركة الأستاذ الدولي عمران الحوسني، إضافة إلى اللاعبين الدوليين أحمد الرميثي، وحمدان الزعابي، وعيسى الخوري، بينما فاز بيشمركة العراقي بالذهبية، وبردى السوري بالفضية.
وأكد حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، أن المشاركات الخارجية تعزز استراتيجية البناء والتطور والنمو للنادي، والحرص على صقل مهارات وقدرات اللاعبين واللاعبات، من خلال الاحتكاك مع لاعبي الدول الأخرى.
وأثنى على النجاح الفني والتنظيمي للبطولة، والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العمانية للشطرنج، في توفير الأجواء الملائمة لنجاحها في بيئة محفزة.
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الإمارات
نادي أبوظبي للشطرنج
الشطرنج
عمان
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