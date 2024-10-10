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الرياضة

تعيين مجلس إدارة جديد لنادي مجد

تعيين مجلس إدارة جديد لنادي مجد
10 أكتوبر 2024 16:53

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت المجموعة العلمية المتقدمة، ويمثلها الرئيس التنفيذي خليفة عبدالله النعيمي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي مجد لكرة القدم، برئاسة سلطان سعيد الشامسي، وعضوية عصام عبدالله آل علي، ومحمد عبدالله الدرمكي.
كما تضمن القرار تعيين هاني إدريس مراد مديراً تنفيذياً للنادي، ومحمد عبد الرحمن العمودي مديراً للفريق الأول، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.
وكانت المجموعة العلمية المتقدمة قد غيرت اسم النادي من «الظاهرة» إلى «مجد»، مع انطلاقة الموسم الحالي، وسبق ذلك تغييرات كبيرة على صعيد الجهاز الفني، وتجديد دماء الفريق بلاعبين جدد، مواكبة للطفرة الكبيرة التي تحققت بالتأهل إلى الدرجة الأولى، بعد موسمين من تأسيس النادي الذي تخطى الدرجتين الثالثة ثم الثانية فقط، بعد عامين من ميلاده.
وأكد خليفة عبدالله النعيمي، أن ثقة ملاك النادي كبيرة في مجلس الإدارة الجديد، وفي قدرته على قيادة النادي نحو المزيد من النجاح والتميز خلال الموسم الكروي الحالي، ووضع استراتيجية طموحة تمكن النادي من المضي قدماً في تحقيق أهدافه.

نادي مجد
الإمارات
أبوظبي
دوري الدرجة الأولى
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