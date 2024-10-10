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الرياضة

ألكاراز ضحية زلزال شنغهاي!

ألكاراز ضحية زلزال شنغهاي!
10 أكتوبر 2024 17:12

 
شنغهاي (أ ف ب) 

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بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً الدور نصف النهائي من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في التنس، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامساً، والذي كان يعاني من إصابة في كتفه 6-1 و6-4، في حين حقق التشيكي توماش ماخاتش مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً في الدورة بالفوز عليه 7-6 7-5.
وضرب ماخاتش موعداً في نصف النهائي مع سينر.
وقال سينر «بطبيعة الحال، أنا سعيد جداً، أعتقد بأننا نعرف بعضنا بعضاً جيداً جداً، كانت المباراة تكتيكية بامتياز».
وأضاف «أنه شعور رائع التواجد في نصف النهائي، إنها دورة مميزة بالنسبة إلي».
وكانت المواجهة الـ14 بين اللاعبين، ويتقاسم كل منهما الفوز في 7 مباريات، علماً بأن مدفيديف كان حتى أبريل 2023 يتقدم بستة انتصارات نظيفة.
جاءت المجموعة الأولى من طرف واحد، حيث نجح سينر في حسمها في 25 دقيقة فقط، بعد أن كسر إرسال منافسه مرتين في الشوطين الثاني والسادس.
في المقابل، كانت المجموعة أكثر تنافسية، وتقدم فيها الإيطالي 5-4 والإرسال في حوزته، قبل أن ينقذ فرصة كسر إرسال كانت ستفرض التعادل 5-5، ثم يفوز بثلاث نقاط توالياً حاسماً النتيجة في مصلحته.
ويحقق سينر موسماً استثنائياً، منذ مطلع العام الحالي، حيث فاز في 63 مباراة، وخسر 6، وتُوج بلقبين كبيرين في بطولات «الجراند سلام»، وتحديداً في أستراليا المفتوحة مطلع العام وفي فلاشينج ميدوز.
وفي المباراة الثانية، حقق ماخاتش المصنف 33 عالمياً، ما لم يكن يحلم به بإخراجه ألكاراز.
وبعد أن احتفظ كل لاعب بإرساله في المجموعة الأولى، حسم التشيكي الجولة الفاصلة بفارق ضئيل 7-5.
ولم يكن ألكاراز في أفضل حالاته في مطلع المجموعة الثانية وخسر إرساله، لكنه نجح في رد التحية في الشوط السادس ليعادل الأرقام 3-3 قبل أن يخسر إرساله مجدداً في الشوط الحادي عشر ممهداً الطريق أمام فوز ماخاتش.
ولخص التشيكي الأمر، إثر فوزه اللافت بالقول «أمامه، لم يكن لديّ خيار آخر، كان يتعين عليّ اللعب بطريقة جيدة جداً للتغلب عليه».

الصين
التنس
شنغهاي
كارلوس ألكاراز
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