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الرياضة

ساوثجيت يقاطع التدريب عاماً!

ساوثجيت يقاطع التدريب عاماً!
10 أكتوبر 2024 18:46

 
لندن (أ ف ب)

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قال مدرب إنجلترا السابق لكرة القدم جاريث ساوثجيت إنّه لن يعود إلى التدريب خلال العام المقبل.
قدّم ساوثجيت استقالته من قيادة منتخب «الأسود الثلاثة» عقب الخسارة من إسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024 في يوليو الماضي.
لكنّ ابن الـ 54 عاماً رُشّح خليفة محتملة لمدرب مانشستر يونايتد الهولندي إريك تن هاج في ظل استمرار معاناة «الشياطين الحمر».
ونقلت شبكة «بي بي سي» عن ساوثجيت قوله خلال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية في أثينا «لن أدرّب في العام المقبل بالتأكيد، أنا متأكد من ذلك».
ويتمتع مدرب ميدلزبره ومنتخب إنجلترا تحت 21 عاماً السابق بعلاقة وثيقة مع المدير الرياضي الجديد لمانشستر يونايتد دان آشورث، الذي كان يتولى مهام المدير الفني في الاتحاد الإنجليزي ضمن اللجنة التي عيّنت ساوثجيت مدرباً لإنجلترا.
وتابع ساوثجيت «أحتاج إلى منح نفسي الوقت لاتخاذ القرارات الصائبة، عندما تخرج من دور كبير حقاً، فأنت بحاجة إلى منح جسدك وعقلك بعض الوقت.
وأضاف «أنا أستمتع بحياتي، لذا لا داعي للتسرع، أنا محظوظ لأن هناك الكثير من الفرص التي تُقدم نفسها».

إنجلترا
ساوثجيت
مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
كأس أمم أوروبا
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