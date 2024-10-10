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الرياضة

سابالينكا «قمر 14» في الصين!

سابالينكا «قمر 14» في الصين!
10 أكتوبر 2024 18:50

 
ووهان (أ ف ب)

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قلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً تخلفها في المجموعة الأولى أمام منافستها الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا إلى فوز 1-6 و6-4 و6-0 في طريقها الى الدور ربع النهائي من دورة ووهان الصينية للألف نقطة في التنس.
ورفعت سابالينكا رصيدها في الدورة الصينية إلى 14 فوزاً توالياً.
تخطت سابالينكا الفائزة بلقبين كبيرين هذا العام، وتحديداً في بطولتي أستراليا المفتوحة وفلاشينج ميدوز، بداية مترددة خسرت خلالها المجموعة الأولى بسهولة بالغة 1-6، قبل أن تستعيد توازنها في المجموعة الثانية، وتفوز بها 6-4، ثم أجهزت على منافستها التي انهارت تماماً في المجموعة الخامسة وحسمتها بشكل نظيف.
وتلتقي سابالينكا في ربع النهائي مع الفائزة من البرازيلية بياتريز حداد مايا والبولندية ماجادلينا بريش.
وتأهلت الإيطالية جازمين باوليني والأميركية كوكو جوف المصنفتان ثالثة ورابعة توالياً بسهولة إلى الدور ربع النهائي أيضاً، بفوز الأولى على الروسية إريكا أندرييفا 6-3 و6-2، والثانية على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-4 و6-1.
واحتاجت جوف الفائزة بلقبين هذا العام في أوكلاند في يناير وبكين الأسبوع الماضي إلى ساعة واحدة لحسم المباراة في مصلحتها، وستلاقي في ربع النهائي البولندية ماجدا لينيت.
في المقابل، تخطت باوليني التي بلغت نهائي بطولتين كبيرتين في رولان جاروس وويمبلدون هذا العام، بسهولة منافستها الروسية أندرييفا.
وتعرضت الأميركية جيسيكا بيجولا التي بلغت نهائي فلاشينج ميدوز الشهر الماضي، لخسارة مفاجئة أمام الصينية جين يو وانج 3-6 و5-7.
وتلتقي الصينية المصنفة 51 عالمياً، والتي لم تفز بأي لقب في مسيرتها حتى الآن مع الروسية أيكاترينا ألكسندروفا في الدور المقبل.

التنس
الصين
أرينا سابالينكا
فلاشينج ميدوز
أستراليا المفتوحة
كوكو جوف
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