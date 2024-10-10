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الرياضة

«كسر ضلوع» لاعب وسط يوفنتوس

«كسر ضلوع» لاعب وسط يوفنتوس
10 أكتوبر 2024 19:03

 
روما (أ ف ب)

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تلقى يوفنتوس الإيطالي ضربة جديدة بإصابة لاعب وسطه الجديد الهولندي الدولي تون كوبماينرس بكسر في أحد أضلاعه خلال مباراة فريقه ضد كالياري نهاية الأسبوع الماضي، كما أعلن النادي الشمالي العريق.
وكان يوفنتوس خسر جهود قلب دفاعه البرازيلي جيلسون بريمر الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.
وقال يوفنتوس، في بيان: «الفحوص التي خضع لها أظهرت إصابة اللاعب بكسر في أحد أضلاعه في الجهة اليمنى».
ولم يكشف يوفنتوس عن فترة غياب الهولندي عن الملاعب، مشيراً إلى أن ذلك سيتحدد في مدى تعافيه، لكن بحسب الصحف المتخصصة قد يغيب كوبماينرس لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، ولن يشارك بالتالي في مباراة القمة ضد الإنتر بطل الدوري في 27 الحالي.
وكان يوفنتوس دفع مبلغاً مقداره 55 مليون يورو للحصول على خدمات كوبماينرس من أتالانتا خلال الصيف.
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري الإيطالي، متخلفاً بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر.
ويعاني يوفنتوس من إصابات أخرى أيضاً تتعلق بمهاجمه البولندي أركاديوش ميليك، وجناحه الأرجنتيني جونساليس.

 

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
كالياري
إنتر ميلان
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