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الرياضة

مدافع «اليونايتد» يخضع لجراحة في القلب

مدافع «اليونايتد» يخضع لجراحة في القلب
10 أكتوبر 2024 19:10


باريس (أ ف ب)

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خضع مدافع مانشستر يونايتد الدولي المغربي نصير مزراوي لعملية جراحية بسيطة في القلب، ويغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع، وفقاً لما أعلن النادي الإنجليزي.
وأجرى الظهير المغربي البالغ 26 عاماً الذي انضم إلى «الشياطن الحمر» هذا العام قادماً من بايرن ميونيخ الألماني في صفقة بلغت قيمتها الأولية 15 مليون يورو، جراحة بعد معاناته من خفقان في القلب.
وأفاد يونايتد في بيان «هذه حالة شائعة نسبياً، ومن المتوقع أن يتعافى نصير تماماً وأن يكون متاحاً للعودة إلى التشكيلة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة».
تم استبدال مزراوي بعد دقيقة من بداية الشوط الثاني من مباراة يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي مع أستون فيلا في نهاية الأسبوع الماضي، وحل محله المدافع السويدي فيكتور ليندلوف.
ولعب مزراوي تحت قيادة مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاج في أياكس الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2017 و2022، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري مع النادي الهولندي وآخر مع بايرن ميونيخ الذي ارتدى قميصه بين 2022 و2024.
وقع عقداً لمدة أربع سنوات مع خيار التمديد لعام آخر، وجاء التعاقد معه في اليوم الذي تم فيه تأكيد رحيل الظهير آرون وان-بيساكا إلى وستهام يونايتد.
كما شارك الظهير الايمن الذي بإمكانه اللعب ظهيراً أيسر أيضاً، في 29 مباراة مع المغرب ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.
وانضم مزراوي إلى قائمة طويلة من الغائبين عن دفاع يونايتد صاحب المركز الرابع عشر، حيث أصيب هاري ماجواير أمام أستون فيلا أيضاً، وأكد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
المغرب
نصير مزراوي
ايريك تن هاج
وستهام
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