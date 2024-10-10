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الرياضة

قرار نادال يُصيب ألكاراز بـ «الصدمة»!

قرار نادال يُصيب ألكاراز بـ «الصدمة»!
10 أكتوبر 2024 19:36

 
لندن (د ب أ)

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ألكاراز ضحية زلزال شنغهاي!


أبدى نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز حزنه من قرار مواطنه رافاييل نادال إنهاء مسيرته مع اللعبة البيضاء، معرباً عن شعوره بالصدمة جراء هذا القرار.
وقال ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، الذي يشارك حالياً في بطولة شنغهاي للأساتذة «كان من الصعب قبول الأمر، لقد شعرت بالصدمة نوعاً ما».
وأضاف اللاعب الشاب، الذي لعب إلى جانب نادال في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بباريس في صيف العام الحالي، وسيتواجد بجواره أيضاً مع الفريق الإسباني ببطولة كأس ديفيز «إنه أمر صعب حقاً، هذه أخبار صعبة حقاً للجميع، وأكثر صعوبة بالنسبة لي، لقد كان مثلي الأعلى منذ أن بدأت لعب التنس».
شدد ألكاراز «فقدانه، بطريقة ما، ستكون صعبة بالنسبة لنا، لذلك سأحاول الاستمتاع قدر الإمكان عندما يلعب».
وكان نادال أعلن اعتزاله رياضة التنس عقب انتهاء منافسات بطولة كأس ديفيز الشهر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن نادال «38 عاماً»، الذي فاز بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) من بينهم 14 لقباً في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، أعلن اعتزاله في رسالة مصورة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس).

التنس
إسبانيا
نادال
كارلوس ألكاراز
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