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الرياضة

أوزبكستان وإيران.. «نقطة»

أوزبكستان وإيران.. «نقطة»
10 أكتوبر 2024 20:35

 
طشقند (د ب أ)

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أهدر منتخب أوزبكستان وضيفه منتخب إيران نقطتين ثمينتين، في صراعهما من أجل التأهل لكأس العالم 2026. وتعادل المنتخب الأوزبكي من دون أهداف مع إيران، في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «المونديال»، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وعجز كلا المنتخبين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.
وكان المنتخب الإيراني لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57، عقب طرد لاعبه صالح حرداني، لكنه تمكن من تحقيق التعادل السلبي، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم في المجموعة.
وارتفع رصيد أوزبكستان، الذي يحلم بالتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب إيران، المتساوي معه في نفس الرصيد.
وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا للمونديال على 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع، من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى المونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.

تصفيات كأس العالم
أوزبكستان
إيران
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