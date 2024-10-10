«الفروسية» تداوي «أصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق نادي أبوظبي للفروسية برنامج ركوب الخيل العلاجي، الذي يستهدف الأطفال والشباب المصابين بحالات مختلفة مثل: التوحد، والإعاقات التطورية، ومتلازمة داون، والشلل الدماغي، والمشكلات العاطفية أو السلوكية.

وتُتيح جلسات ركوب الخيل العلاجية التي تقودها المدربة الدولية للعلاج بالخيول جيسي إيركي فرصة فريدة لتطوير المهارات وبناء الثقة بالنفس، وتحقيق النمو الشخصي، تستمر كل جلسة لمدة 45 دقيقة، ومصممة لتلبية احتياجات كل مشارك، حيث تجمع بين فن التعامل مع الخيول، والنشاط البدني، والعلاج العاطفي.