خورفكان يتوّج بكأس ناشئة الشارقة لكرة الصالات



الشارقة (وام)

توّج فريق مركز ناشئة خورفكان بلقب كأس ناشئة الشارقة لكرة قدم الصالات الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بنظام خروج المغلوب من مرتين تحت شعار «روٌح رياضية.. ولعبٌ نظيف» بمشاركة 144 منتسباً مثلوا مراكزها الثمانية المنتشرة في الشارقة بمختلف مدنها ومناطقها الوسطى والشرقية.

جاء ذلك خلال المباراة النهائية التي أقيمت في الصالة الرياضية بمركز ناشئة الذيد، بحضور الدكتور عبدالرحمن الياسي، مدير مؤسسة ناشئة الشارقة، وعبدالملك محمد جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في الهيئة العامة للرياضة، وشهاب العوضي، رئيس قسم شؤون المراكز في ناشئة الشارقة، وعدد من مديري مراكز ناشئة الشارقة ومنتسبيها وأولياء الأمور.

واتسمت المباراة النهائية بالأداء الفني المميز، والمنافسة القوية بين واسط وخورفكان، والتي تفوق واسط على مجرياتها في أحداث الشوط الأول متقدماً بهدفين، ثم تمكن ناشئة خورفكان في الشوط الثاني من السيطرة على مجريات المباراة، واستثمار الفرص في قلب النتيجة لمصلحته والفوز 3-2 والتتويج بالبطولة.

__d159f24d-4d7b-4d58-ac17-2381a5d8f00e-1728580230