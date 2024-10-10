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الرياضة

رونالدو: نادال ألهم الملايين حول العالم

رونالدو: نادال ألهم الملايين حول العالم
10 أكتوبر 2024 21:27

 
لندن (د ب أ)


سارع نجم التنس السويسري روجر فيدرر إلى الإشادة بصديقه ومنافسه الإسباني رافائيل نادال، بعدما أعلن الأخير اعتزاله لعبة التنس نهائياً.
وكان الإسباني رافاييل نادال أعلن اعتزاله التنس، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس ديفيز الشهر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن نادال «38 عاماً»، الذي فاز بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، من بينها 14 لقباً في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، أعلن اعتزاله في رسالة مصورة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس).
وكتب النجم السويسري الفائز بـ20 لقباً في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى عبر منصة تبادل الصور «إنستجرام»: «يالها من مسيرة يا رافا، كنت دائماً لا أتمنى أن يأتي هذا اليوم».
وأضاف: «شكراً لك على الذكريات التي لا تنسى، وعلى إنجازاتك الكبيرة في اللعبة التي نحبها كان هذا شرفاً رائعاً».

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من جانبه كتب النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي، وريال مدريد الإسباني السابق، الفريق المفضل لنادال: «رافا ياله من مسار لا يصدق».
وأضاف: «تفانيك وشغفك وموهبتك ألهموا الملايين حول العالم، لقد كان شرفاً أن أكون شاهداً على رحلتك، وأن أتحدث معك صديقاً، تهانينا على مسيرتك الرائعة وتمتع بتقاعدك».

وقال لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، خلال تواجده في بطولة شنغهاي للأساتذة: «حسناً أنها أخبار صعبة على عالم التنس».
وأضاف: «كنت محظوظاً بالتعرف عليه، أنه شخص رائع، بالطبع جميعنا نعرف كيف هو لاعباً، والدروس التي تلقيناها منه لاعبين صغاراً، وكيف نتصرف في الملعب، وكيف نتعامل مع المواقف الصعبة وأن نكون متواضعين أيضاً».

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