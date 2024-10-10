«الأبيض» يتعادل مع كوريا الشمالية في تصفيات «مونديال 2026»



مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع كوريا الشمالية بهدف لكل منهما، ضمن منافسات المجموعة الأولى، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى «مونديال 2026».

ورفع «الأبيض» رصيده إلى 4 نقاط، محتلاً المركز الثالث، ومتساوياً مع منتخب قطر بالرصيد نفسه، بعد فوز «العنابي» على قيرغيزستان 3-1، فيما رفع منتخب كوريا الشمالية رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس، ويحتل منتخب قيرغيزستان المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط.

وتأتي أوزبكستان وإيران في المركزين الأول والثاني ولكل منهما 7 نقاط، بعد تعادلهما بدون أهداف، في الجولة الثالثة من التصفيات.

سجل هدف منتخبنا «البديل» يحيى الغساني في الدقيقة 66، من تسديدة قوية من داخل المنطقة بعد اختراقه الدفاعات الكورية من الجهة اليمنى، فيما سجل هدف كوريا الشمالية جونج في الدقيقة 86 برأسية تصدى لها الحارس خالد عيسى، وتدخل «الفار» ليحتسبها هدفاً.

جاء اللقاء متوسطاً ولم يقدم منتخبنا أداءً لافتاً في الشوط الأول الذي غلب عليه الحذر الدفاعي من الضيوف، بالإضافة إلى عدم تنفيذ هجمات جماعية منظمة على دفاعات كوريا الشمالية الذي لعب متكتلاً أمام مرماه، والاعتماد على الهجمات المرتدة، عبر طرفي الملعب، محاولاً استغلال تقدم مدافعي «الأبيض» للمساندة الهجومية.

في الشوط الثاني، حاول منتخبنا الضغط، إلا أن كوريا الشمالية غير استراتيجيته، وبدأ في الهجوم الذي مثل خطورة على دفاعات «الأبيض»، إلى أن نجح «البديل» يحيى الغساني في تسجيل هدف.

بعد الهدف ضغط لاعبو كوريا الشمالية بغية إدراك التعادل، حتى احتسب الحكم ضربة جزاء، تألق الحارس خالد عيسى في إنقاذها ببراعة.

وشهدت الدقائق الأخيرة سجالاً بين الفريقين، وبحث المنتخب الكوري عن معادلة النتيجة، وأحرز هدفاً عن طريق جونج برأسية تصدى لها خالد عيسى، إلا أن «الفار» تدخل لاحتسابه، وحاول كل منتخب خطف «العلامة الكاملة»، ولكن بقيت الكلمة العليا للمدافعين، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.