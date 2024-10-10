رقم قياسي لـ«ترايثلون الإمارات» في بطولة «الرجل الحديدي»

برشلونة (وام)

سجل أحمد الحوسني، لاعب فريق الإمارات للترايثلون رقماً شخصياً جديداً حطم به زمن زميله بالفريق أحمد عبد الله المصعبي، في منافسات بطولة «ايرون مان» أو الرجل الحديدي، المقامة في مدينة برشلونة الإسبانية، وأنهى الحوسني السباق في 10:23:05 ساعة، محطماً الرقم السابق المسجل باسم أحمد عبد الله المصعبي بـ10:28:28 ساعة، ليصبح الزمن الإماراتي الأسرع في البطولة، وشملت منافسات السباق على 3.8 كم سباحة، و180 كم دراجات، و42.2 كم جري.

وأنهى الحوسني منافسات السباحة في 1:17:08 ساعة، وركوب الدراجات في 5:03:41 ساعة، والجري في 3:52:53 ساعة. وتصدر السباق، الألماني جان سترتمان، بزمن 7 ساعات، و28 دقيقة، و25 ثانية، تبعه مواطنه ويليام هيرش، بـ 7 ساعات و30 دقيقة و16 ثانية، والفرنسي داليان ماجين بـ7 ساعات و32 دقيقة و40 ثانية.