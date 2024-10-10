الجمعة 11 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رقم قياسي لـ«ترايثلون الإمارات» في بطولة «الرجل الحديدي»

رقم قياسي لـ«ترايثلون الإمارات» في بطولة «الرجل الحديدي»
11 أكتوبر 2024 01:05

برشلونة (وام)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للترايثلون» يشارك في بطولة العالم بإسبانيا
شرطة أبوظبي بطل «برلين للترايثلون»

سجل أحمد الحوسني، لاعب فريق الإمارات للترايثلون رقماً شخصياً جديداً حطم به زمن زميله بالفريق أحمد عبد الله المصعبي، في منافسات بطولة «ايرون مان» أو الرجل الحديدي، المقامة في مدينة برشلونة الإسبانية، وأنهى الحوسني السباق في 10:23:05 ساعة، محطماً الرقم السابق المسجل باسم أحمد عبد الله المصعبي بـ10:28:28 ساعة، ليصبح الزمن الإماراتي الأسرع في البطولة، وشملت منافسات السباق على 3.8 كم سباحة، و180 كم دراجات، و42.2 كم جري.
وأنهى الحوسني منافسات السباحة في 1:17:08 ساعة، وركوب الدراجات في 5:03:41 ساعة، والجري في 3:52:53 ساعة. وتصدر السباق، الألماني جان سترتمان، بزمن 7 ساعات، و28 دقيقة، و25 ثانية، تبعه مواطنه ويليام هيرش، بـ 7 ساعات و30 دقيقة و16 ثانية، والفرنسي داليان ماجين بـ7 ساعات و32 دقيقة و40 ثانية.

أحمد الحوسني
الترايثلون
الرجل الحديدي
بطولة الرجل الحديدي
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يحاصر 3 مستشفيات في شمال غزة ويطالب بإخلائها
11 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يهاجم هاريس ويستبعد نهائياً مناظرة ثانية معها
11 أكتوبر 2024
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي قبول إيقاف النار مع روسيا
11 أكتوبر 2024
مخيم الهول (أرشيفية)
الأخبار العالمية
700 عراقي يعودون من مخيّم «الهول» في سوريا إلى بلادهم
11 أكتوبر 2024
أضرار جراء الإعصار ميلتون في فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعصار «ميلتون» يخلّف دماراً واسعاً في فلوريدا
11 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©