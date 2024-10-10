«أبوظبي جراند سلام» للجودو.. تحدي النخبة في «مبادلة أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، تنطلق صباح اليوم، بصالة «مبادلة أرينا»، في مدينة زايد الرياضية، بطولة «أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو»، والتي تستمر حتى مساء الأحد، بإشراف الاتحاد الدولي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات.

وتشهد البطولة مشاركة 328 لاعباً ولاعبة، من «أبطال النخبة» الذين يمثلون 39 دولة، وفي مقدمتها منتخب اليابان للجودو «حامل لقب» بطولة العالم التي أقيمت مؤخراً في أبوظبي، والحائز المركز الأول في الجودو بـ «أولمبياد باريس 2024»، بجانب منتخب أذربيجان وصيف الأولمبياد، ومنتخب فرنسا «الثالث»، ويشارك ببعثة كبيرة ضمت 19 لاعباً ولاعبة، وأيضاً جورجيا «الرابع».

وتنطلق البطولة في دورها التمهيدي صباح اليوم، بمنافسات الوزن الخفيف، وتشمل أوزان تحت 48 كجم، و52، و57 كجم للسيدات، وأوزان تحت 60، و66 كجم للرجال، وفي اليوم الثاني منافسات وزن «الخفيف المتوسط» تحت 63، و70 كجم للسيدات، و73، و81 كجم للرجال.

ويشهد اليوم الختامي منافسات الوزن الثقيل تحت وفوق 78 كجم للسيدات، وتحت وفوق وزن 90 كجم، وتحت وفوق وزن 100 كجم للرجال، وعلى أن تجرى في الفترة المسائية، خلال الأيام الثلاثة للبطولة، مراسم التتويج للفائزين الأوائل.

من جهة ثانية، أجرت المنتخبات المشاركة التي وصلت إلى البلاد تباعاً تدريباتها بصالة «مبادلة أرينا» الفرعية، استعداداً لخوض البطولة، ونجحت لجنة العلاقات العامة، في برمجة التدريبات والتوقيت الزمني للانتقال من الفندق إلى صالات التدريب، لانشغال الصالة الرئيسة بالتجهيزات التنظيمية والتقنية، استعداداً لانطلاقة البطولة صباح اليوم.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي، سفير الصداقة والسلام والإنسانية في الاتحاد الدولي للجودو، رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة «أبوظبي جراند سلام 2024»، بأسرة الجودو، برئاسة ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، وجميع المشاركين، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي والضيوف وعشاق اللعبة، في بلدهم الثاني الإمارات التي تحتضن تلك النسخة الاستثنائية من بطولات الاتحاد الدولي الكبرى على مستوى «الجراند سلام»، وتتجدد استضافتها تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بعد البداية ببطولات «الجراند بري» عام 2009، متمنياً للجميع إقامة رائعة تظل عالقة في الأذهان حتى العودة مرة أخرى.

وأضاف، «مع بدء منافسات البطولة، يكون اليوم الأول لمنافسات الوزن الخفيف، والتي تختتم الأحد بالوزن الثقيل، تعتبر «الجراند سلام» ضمن بطولات الاتحاد الدولي الكبرى، والتي استعد لتنظيمها الاتحاد بشكل متميز، مستفيداً من خبرات كوادره، وقُوبل ذلك بالإشادة والتكريم الدائم من «دولي الجودو»، وهي دعوة لعشاق ومحبي الجودو لمتابعة منافسات البطولة التي يشارك فيها شباب الإمارات بطموحات كبيرة، تطلعاً إلى منصة التتويج، مع بدء حصد النقاط المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.



6 مباريات لمنتخبنا في «ضربة البداية»

عُقد الاجتماع الفني للمنتخبات المشاركة في بطولة «أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو»، بصالة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وفندق ملينيوم الوحدة، وشهد مراسم قرعة البطولة، بحضور وفد اتحاد الجودو الذي ضم محمد جاسم، أمين السر المساعد، وأحمد سليمان البلوشي، عضو الاتحاد، وسلطان الكتبي، عضو اللجنة المنظمة، ومن «دولي الجودو» فلاد مارتيسنو، المدير التنفيذي، وفورين دانيل، رئيس لجنة الحكام، وكي يونج، مدير لجنة الحكام.

ونقل محمد جاسم تحيات وترحيب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة للحضور والمشاركين، من الأشقاء والأصدقاء في بلدهم الثاني، متمنياً لهم طيب الإقامة وللبطولة النجاح.

وشرح وفد الاتحاد الدولي تعليمات البطولة السنوية التي رُصد لها 154 ألف يورو، إضافة إلى الجوائز العينية والتذكارية، ونقاط التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس. وأسفرت قرعة البطولة عن خوض لاعبي ولاعبات منتخبنا 6 مباريات، حيث تلتقي بشيرات خرودي، في وزن تحت 52 كجم اليوم ضمن الدور التمهيدي، مع البرازيلية كونسيساو جابرييلا، وميثاء محمد النيادي، في وزن تحت 57 كجم، مع الفرنسية فايزة موكدار. وعلى مستوى شباب منتخبنا، يخوض حميد الشامسي مباراته في وزن تحت 60 كجم، مع الفلبيني المخضرم بوماي مارك، بينما يلعب «الصاعد» زايد فيصل النقبي مع لاعب الاتحاد الدولي سيف أزناور، وسيف الحمادي في وزن تحت 66 كجم، مع الفرنسي بوبا دامكي، وزايد إبراهيم البلوشي مع الفرنسي راؤول ثيو.