الجزائر «حفل الاستعراض» في تصفيات كأس أفريقيا

عنابة (أ ف ب)



بات المنتخب الجزائري على بُعد فوز واحد، ليحسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، بعدما حقق فوزه الثالث توالياً في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة على حساب ضيفه التوجولي 5-1 في عنابة.

ورفع منتخب «محاربي الصحراء» رصيده إلى 9 نقاط، من ثلاثة انتصارات تواليا أمام توجو بنقطتين، وتأتي غينيا الاستوائية ثالثة وليبيريا رابعة بنقطة لكل منهما قبل اللقاء بينهما.

وعلى عكس المجريات تقدم المنتخب الضيف عبر تيبو كليدي مستغلاً خطأ فادحاً بين خط الدفاع والحارس أليكسيس قندرز الذي كان يخوض باكورة مبارياته الدولية (11).

وشدد أصحاب الأرض سيطرتهم وضغطهم على المرمى التوجولي، حيث لاحت الفرص أمام المخضرم بغداد بونجاح ورياض محرز وحسام عوار، إلا أن التعادل أدركه مهاجم ليون الفرنسي سعيد بنرحمة من تسديدة بعيدة من خارج المنطقة، إثر تمريرة من رامز زروقي (29).

وتابع الجزائريون ضغطهم في الشوط الثاني، حتى حصل بونجاح على ركلة جزاء، إثر تعرضه للعرقلة، انبرى لها بنرحمة، وسددها قوية في الشباك (54).

وبادر التوجوليون إلى الهجوم، حيث برز الحارس قندوز في تصدياته، قبل أن يعزز عوار تقدم «الخضر» من تسديدة زاحفة من خارج المنطقة (68).

وأضاف البديل مهاجم رين الفرنسي أمين جويري الهدف الرابع، إثر سلسلة تمريرات بينية متميزة بين اللاعبين (86)، ثم اختتم «البديل» محمد عمورة الاستعراض التهديفي بالخامس، بتمريرة من «البديل» الآخر محمد الفارسي (96).

وشهد اللقاء مشاركة اللاعب اليافع إبراهيم مازة لأول مرة مع المنتخب الجزائري.

وعاد المنتخب السوداني بنتيجة جيدة نسبياً من أرض مضيفه الغاني، بعدما فرض عليه التعادل السلبي في أكرا، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويُدين المنتخب السوداني باقتناصه النقطة الثمينة إلى حارس مرماه محمد مصطفى الذي تألق على نحو لافت، ولا سيما في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث أبعد تسديدة لاعب وستهام الإنجليزي محمد قدوس الذي صوب من أمام المرمى مباشرة (88).

ورفع منتخب السودان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدرة أنجولا (6 نقاط)، وتأتي غانا في المركز الثالث بنقطتين والنيجر رابعة بنقطة.

واقتربت الكونغو الديمقراطية من النهائيات، بعدما حصدت فوزها الثالث توالياً وجاء على حساب ضيفتها تنزانيا 1-0 في كينشاسا.

ويُدين فريق المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر بالفوز إلى التنزاني سيمينت مزيز صاحب الهدف الوحيد خطأ في مرمى فريقه (52).

وتصدرت الكونغو الديمقراطية بالعلامة الكاملة (9 نقاط) أمام تنزانيا (4 نقاط) وإثيوبيا ثالثة بنقطة وغينيا رابعة بلا رصيد.

وخلطت بوتسوانا أوراق المجموعة الثالثة، بفوزها على مضيفتها الرأس الأخضر 1-0 في برايا، سجله لاعب الجيش الملكي المغربي توميسانج أوريبونيي في الدقيقة الثانية.

وتتصدر مصر الترتيب بست نقاط أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا بثلاث نقاط لكل منهم.

وانتزعت زمبابوي صدارة المجموعة العاشرة موقتاً، إثر تغلبها على مضيفتها ناميبيا 1-0 في ويندهوك.

وسجل مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي خاما بيليات هدف اللقاء الوحيد (34 من ركلة جزاء).

ورفعت زيمبابوي رصيدها إلى 5 نقاط، بفارق نقطة أمام كينيا والكاميرون، اللتين تلتقيان الجمعة، فيما بقيت ناميبيا بلا رصيد إثر ثلاث خسارات.

وخطت بوركينا فاسو بقوة نحو النهائيات، إثر تغلبها على بوروندي 4-1 في واجادوجو ضمن المجموعة الثانية عشرة.

سجل دانجو واتارا (33 و44) وساشا بانس (34) والمدافع إيسوفو دايو (49) أهداف بوركينا فاسو، وبيانفينو كاناكيمانا (4) هدف بوروندي.

ورفعت بوركينا فاسو رصيدها إلى 7 نقاط أمام السنغال (4) وبوروندي (3) ومالاوي (0).