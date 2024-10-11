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الرياضة

اليونان تهدي الفوز إلى «الغريق»!

اليونان تهدي الفوز إلى «الغريق»!
11 أكتوبر 2024 08:13

لندن (أ ف ب)

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مُني المنتخب الإنجليزي وصيف النسخة الأخيرة من كأس أوروبا، بخسارة مؤلمة على ملعبه ويمبلي على يد ضيفه اليوناني 1-2، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.
ويدين المنتخب اليوناني بفوزه الأول على الإطلاق على حساب إنجلترا إلى مهاجم بنفيكا البرتغالي فانجيليس بافليديس الذي سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما كان افتتح التسجيل (49)، قبل أن يدرك نجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينجهام التعادل لمنتخب «الأسود الثلاثة» (87).
وأهدى بافليديس الذي بات أول لاعب يوناني يسجل في ويمبلي مع زملائه هدفيه والفوز إلى جورج بالدوك، المدافع الدولي اليوناني المولود في إنجلترا، والذي غرق في حوض السباحة في منزله الأربعاء «لقد قدمنا كل شيء من أجله ومن أجل عائلته».
وتابع «إنه انتصار كبير ولكن الشيء الأكثر أهمية هو المشاعر».
وانفرد المنتخب اليوناني بطل أوروبا 2004 بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة مع تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، متقدما بفارق ثلاث نقاط على إنجلترا التي مُنيت بخسارتها الأولى، وتحل إيرلندا المركز الثالث (3 نقاط) أمام فنلندا متذيلة الترتيب من دون نقاط والتي تستقبل منتخب «الأسود الثلاثة» الأحد.
وغاب عن صفوف المنتخب الإنجليزي مهاجمه هاري كين (31 عاما) جراء تعرضه لإصابة في مباراة فريق بايرن ميونيخ ضد أينتراخت فرانكفورت (3-3) الأسبوع الماضي في الدوري الألماني.
ولم يتدرب أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي (68 هدفاً) مع باقي أفراد وصيفة بطل أوروبا منذ الاثنين.
وفي غياب كين، حمل مدافع مانشستر سيتي جون ستونز شارة القيادة للمرة الأولى في مسيرته بعد 81 مباراة دولية.
قال كارسلي لقناة «آي تي في»: «اختبرنا شيئاً مختلفاً، ومن المخيب للآمال أنه لم ينجح»، ولكن «في المستقبل، يجب أن نتحلى بالشجاعة للمحاولة».

المصدر: وكالات
دوري أمم أوروبا
إنجلترا
اليونان
ويمبلي
جود بيلينجهام
ريال مدريد
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